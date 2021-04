Fallout: Broken City to mod, który dawno powinien powstać

Grupa Dead Shock Studios tworzy mod Fallout: Broken City. Akcja osadzona będzie w ruinach San Francisco, ale to nie wszystko.

Fallout: New Vegas to gra, którą upodobało sobie wielu wielbicieli modyfikacji. Natomiast to co przygotowuje grupa Dead Shock, jest naprawdę warte uwagi. Fallout Broken City zaoferuje aż trzy nowe główne wątki fabularne, osadzone w San Francisco. Do tego będzie dostępne aż 30 zadań pobocznych. Trzeba przyznać, że to całkiem sporo.

Ponadto w ramach Broken City nagranych zostanie aż 100 godzin dialogów, gdzie udział w projekcie zadeklarowało 70 aktorów. Modyfikacja umożliwi także korzystanie z łodzi, podziemnej kolei, a także łowienie ryb.

To jednak nie wszystko. Mod ten ma zawierać 15 nowych towarzyszy: 10 ludzi, 4 roboty i jeden, który sprawdzi się w wodzie. Brzmi intrygująco? A jakże!

Nie myślcie jednak, że mod zerwie z dotychczasowym dorobkiem New Vegas. W modyfikacji spotkamy organizacje Shi, Bractwo Stali oraz Republikę Nowej Kalifornii.

Skupmy się jednak na wątku fabularnym, bo on zapowiada się intrygująco. Otóż twócy obiecują tutaj, że można się będzie skupić na trzech zadaniach. Opuszczenie Ziemi, przejęciem kontroli nad frakcjami i uratowaniem miasta przed wrogiem.

Mod znajduje się obecnie w fazie alfa w serwisie Nexus Mods. Nie znamy dokładnej daty, kiedy prace nad nim mają się zakończyć.

