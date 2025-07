Ten remake klasycznego Fallouta to najlepsze, co dziś zobaczycie. Klasyka w wersji FPP

Projekt powstaje już od lat, ale dopiero teraz zobaczyliśmy, jak naprawdę wygląda. Fallout: Bakersfield, czyli totalna konwersja klasycznego Fallouta na silniku GZDoom, w końcu dostał pełnoprawny gameplay trailer. I trzeba to powiedzieć wprost: wygląda zaskakująco dobrze.

Fallout: Bakersfield dla fanów retro i nie tylko

Fallout: Bakersfield to coś więcej niż nostalgiczna zabawa. To ambitna próba przeniesienia oryginalnych gier z końcówki lat 90. w zupełnie inną formę – z widokiem FPP i rozgrywką w stylu retro shooterów. Całość działa na GZDoom, a więc silniku znanym z fanowskich modyfikacji Dooma. Twórca moda, Saur X, nie tylko reinterpretuje Fallouta jako FPS-a, ale wrzuca do gry także elementy RPG i masę detali nawiązujących do postapokaliptycznego klimatu serii.

Już teraz mod wygląda świetnie. Uwagę przyciągają animacje, które są wyjątkowo płynne. Do tego dochodzi krwawa jatka, efektowne dekapitacje i możliwość rozbrajania przeciwników. Całość trzyma się klimatu Fallouta, ale podana jest w bardziej intensywnej, bezpośredniej formie. Wszystko to przypomina nie tylko retro shootera, ale również klasyczne przerywniki filmowe z pierwszych Falloutów.

Na razie twórca ocenia zaawansowanie projektu na 60%. Premiera pełnej wersji planowana jest na 2027 rok, więc trochę jeszcze poczekamy. Ale po obejrzeniu trailera widać, że ten czas może się opłacić. Szkoda byłoby, gdyby Bethesda postanowiła zatrzymać projekt, ale na razie nic na to nie wskazuje.

Fallout: Bakersfield to spełnienie marzeń fanów klasyki i oldschoolowych shooterów. Jeśli tempo prac się utrzyma, to w 2027 roku możemy dostać jedną z najlepszych fanowskich konwersji ostatnich lat.

Źródło: DSOGaming