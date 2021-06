Kolejny exclusive z PS5 trafi na PC

Dwa miesiące temu Blue Box Game Studios zapowiedziało horror Abandoned, który miał być produkcją na wyłączność dla PS5. Teraz okazuje się, że wieści o ekskluzywności mogły nie być prawdziwe.

Na początku kwietnia pisaliśmy o prezentacji Abandoned – survival horroru z widokiem pierwszoosobowym od holenderskiego studia Blue Box Game Studios. Podczas zapowiedzi twórcy ujawnili, że tytuł będzie exclusive’m dla PS5. Natomiast wczoraj nadeszło sprostowanie: zespół zasugerował, że ich projekt wyląduje również na pecetach.

Chodzi mianowicie o wpis Holendrów na Twitterze, a ściślej mówiąc ich odpowiedź na komentarz gracza, który napisał, że i tak nie ma PS5. Studio odpowiedziało krótko: społeczność pecetowa będzie zadowolona. Media zauważyły wpis i doczytują się w nim ukrytej zapowiedzi wydania horroru na PC.

W Abandoned gracze wcielą się w postać Jasona Longfielda, który z niewiadomych przyczyn trafi do ciemnego i złowieszczego lasu. Bohater będzie musiał dowiedzieć się, dlaczego tam się znalazł – i za wszelką cenę przetrwać.

O tej grze wiadomo jeszcze niewiele. Spekuluje się, że jest to projekt Hideo Kojimy – na przykład reboot anulowanego Silent Hills – a Holendrzy to tylko przykrywka. Ale to się jeszcze okaże – gracze prowadzą w tym temacie wnikliwe śledztwo, o czym informowaliśmy niedawno tutaj. Co wiadomo na pewno, to to, że Abandoned ma mieć ultrarealistyczną oprawę wizualną – i istotnie, trudno odróżnić screeny z produkcji od zdjęć.

The PC community shall rejoice. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 19, 2021