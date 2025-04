Twórcy kultowego EVE Online udostępnili swoją grę EVE Frontier do sprawdzenia całkowicie za darmo. Macie na to jeszcze trochę czasu!

Jeżeli mieliście kiedykolwiek okazję zagrać w kultową już grę pod tytułem EVE Online od studia CCP Games, mamy dla Was wiadomość, która powinna Was zainteresować. Deweloperzy udostępnili bowiem swój inny projekt, EVE Frontier, do sprawdzenia za darmo. Macie na to jeszcze kilka dni.

EVE Frontier. Sprawdź za darmo grę twórców EVE Online

Ograniczony czasowo okres próbny trwa do 21 kwietnia bieżącego roku. Jest to tak zwany limited-time trial, w którego ramach wszyscy zainteresowani mają okazję sprawdzić na własną rękę, co produkcja ma właściwie do zaoferowania. Dla niewtajemniczonych: Frontier to połączenie MMO z sandboksem, które zostało osadzone (oczywiście) w kosmosie. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że grę oparto na technologii blockchain.

W dużym skrócie: wszelkie transakcje przeprowadzane w grze przez graczy dokonuje się za pomocą kryptowalut. Według założeń deweloperów, taka decyzja ma pozwolić graczom nie tylko kupować różne rzeczy, ale również samodzielnie zarabiać na swoich kreacjach.

Aby wziąć udział w darmowym trialu, wystarczy udać się na oficjalną stronę internetową wydarzenia. Limited-time trial potrwa do 21 kwietnia, więc zainteresowani mają jeszcze sporo czasu, aby sprawdzić, co produkcja ma do zaoferowania. Produkcja jest dostępna na komputerach osobistych z systemami Windows oraz Mac.

Źródło: GameRant