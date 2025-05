Escape from Tarkov: Arena za darmo przez weekend. Bonusy dla graczy

Jeżeli zastanawiacie się, w co pograć w nadchodzący weekend, mamy dla Was propozycję. Może ona Wam się szczególnie spodobać, jeżeli należycie do miłośników taktycznych strzelanek. Chodzi bowiem o grę Escape from Tarkov: Arena od studia Battlestate Games. Tak się składa, że przez weekend będzie dostępna za darmo.

Darmowy weekend z Escape from Tarkov: Arena

Wszyscy zainteresowani będą mogli za darmo testować produkcję od 30 maja od godziny 17:00 czasu polskiego do 2 czerwca, również do godziny 17:00 czasu polskiego. Warto w tym momencie przypomnieć, że Arena to spin-off sieciowej strzelanki Escape from Tarkov. Pod koniec 2023 roku grę udostępniono na komputerach osobistych w ramach wczesnego dostępu. Na ten moment nie wiemy, kiedy wczesny dostęp dobiegnie końca. Podobnie jest zresztą z Escape from Tarkov.

Darmowy weekend to nie wszystko. Deweloperzy przygotowali również nowe zadania i bonus pozwalający zdobywać podwójne doświadczenie (XP) w ramach trwającego aktualnie zerowego sezonu bojowej przepustki. Tym samym gracze mogą szybciej rozwijać swoje postacie i odblokowywać kolejne nagrody.

Dodatkowo na platformie streamingowej Twitch uruchomione zostaną tzw. dropy, dzięki którym widzowie transmisji na żywo z EFT: Arena będą mogli zdobyć różne nagrody do odblokowania w grze. Wystarczy przez określony czas oglądać dowolnego streamera grającego w tę właśnie produkcję.

Jeżeli po darmowym weekendzie zdecydujemy się na zakup gry, to będziemy mogli wówczas zgarnąć ją z 20-procentowym rabatem w sklepie Epic Games Store. Swoją drogą, aktualnie trwa tam MEGA Wyprzedaż. Aby zagrać w trakcie darmowego weekendu, wystarczy natomiast, po jego rozpoczęciu, odwiedzić oficjalną stronę gry, pobrać launcher, zarejestrować się (jeśli nie mamy konta), zainstalować grę i rozpocząć zabawę.

Źródło: GGDeals