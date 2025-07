Wielkie zaskoczenie tego lata. Bardzo pozytywne oceny i darmowe demo

Eriksholm: The Stolen Dream to skradanka z sercem i klimatem. Ma świetne recenzje, a demo już czeka do pobrania na platformie Steam.

Nowe IP od Nordcurrent Labs nie próbuje być kolejnym nudnym action-RPG. Zamiast tego rzuca nas w sam środek stylowej, izometrycznej przygody, która pachnie klasykami, ale wygląda jak coś nowego. A co najważniejsze – zagrać można już teraz, bo demo gry jest dostępne na Steamie.

Eriksholm: The Stolen Dream dostało demo

Eriksholm: The Stolen Dream to narracyjna skradanka, napędzana Unreal Engine 5. Choć gra jest tworzona przez niewielkie studio, to oprawa przypomina raczej wysokobudżetowe produkcje. Efektowne cutscenki, mroczny klimat i precyzyjna reżyseria to rzeczy, których rzadko spodziewamy się po grach izometrycznych.

W grze wcielamy się w Hannę, która próbuje odnaleźć zaginionego brata i odkryć prawdę o tym, co wydarzyło się w tym ponurym świecie. Historia nie ogranicza się jednak do jednej postaci. Możemy też przełączać się między trzema bohaterami, z których każdy ma unikalne zdolności przydatne przy eksploracji, walce i rozwiązywaniu zagadek.

Rozgrywka stawia na skradanie i planowanie. Obserwacja patroli, wykorzystywanie otoczenia, unikanie konfrontacji – to chleb powszedni w tej opowieści. Zamiast typowej akcji, twórcy stawiają na napięcie i powolne odkrywanie tajemnic świata gry. A że takich stealthów jest ostatnio jak na lekarstwo, tym bardziej warto dać tej produkcji szansę.

Eriksholm zadebiutował 15 lipca i już zgarnia bardzo pozytywne recenzje. Metacritic pokazuje 78 punktów, ale np. serwis Gamespace dało niemal maksymalną ocenę, 9,5. Podobnych zachwyconych redaktorów jest znacznie więcej. Jeśli lubisz skradanki, fabularne klimaty i stylowy, izometryczny sznyt, koniecznie sprawdź demo. To może być jedno z cichych odkryć tego roku.

