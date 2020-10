Na Epic Games Store pojawiły się dwie świetne, darmowe gry. Jedną z nich jest doskonale znany horror, a drugą bardzo dobry tytuł indie.

Epic Games kontynuuje rozdawnictwo świetnych produkcji. Tydzień temu otrzymaliśmy ABZU i Rising Storm 2: Vietnam, a tym razem postawiono na nieco inne klimaty.

Pierwszą z oferowanych produkcji jest Amnesia: A Machine for Pigs, czyli odsłona jednej z najlepszych serii horrorów w historii gier wideo. Tytuł to klasyczny, „uciekany” straszak z licznymi zagadkami i rozbudowaną fizyką. Jeśli pasuje wam taka formuła rozgrywki, to naprawdę warto.

Choć Maszyna dla Świń nie zebrała tak dobry ocen jak Mroczny Obłęd, to wciąż jest naprawdę niezłym horrorem i po prostu dobrą grą. Możecie ją odebrać w tym miejscu.

Dodatkowo EGS pozwoli na bezpłatne przypisanie do konta Kingdom New Lands. To stosunkowo prosta strategia z niezwykle ładną, pixelartową oprawą. Gracz wciela się w rolę władcy, który musi rozbudować swoje włości i obronić je przed wrogimi najazdami.

Chociaż gra była wcześniej dostępna za darmo na platformie jeszcze rok temu, to warto się nią zainteresować, jeśli wtedy nie mieliście okazji. Możecie ją pobrać tutaj.

Obydwa tytuły można odebrać do 22 października.

Co ciekawe, za tydzień będziemy mogli zgarnąć za darmo Layers of Fear 2 i Costume Quest 2. Z pewnością damy wam znać, kiedy promocja się rozpocznie.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.