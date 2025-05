Oficjalny emulator Xbox na PC? Microsoft ma szykować coś dla fanów klasyki

Plotki o pracach nad emulatorem trafiającym do aplikacji Xbox na Windows nabierają rumieńców. Jeśli się potwierdzą, wystarczy konto Microsoft, by sięgnąć po gry z pierwszego Xboxa i Xbox 360. Oficjalny emulator eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznych narzędzi czy modyfikacji systemu. Cyfrowe wersje tytułów trafią prosto do biblioteki PC. Miałoby to sens, patrząc na chęć Microsoftu do rozwoju rodziny Xbox w kierunku klasycznych komputerów.

Emulator Xbox na PC i to oficjalnie?

Dzięki emulatorowi setki kultowych gier z katalogu Xbox 360 i oryginalnego Xboxa staną się dostępne dla posiadaczy PC bez żadnych barier sprzętowych. Nowe narzędzie może działać w modelu subskrypcyjnym lub być sprzedawane jak oddzielna usługa.

Emulator ma wykorzystać moc x64 i zoptymalizować działanie starszych kodów na nowoczesnych procesorach. To ułatwi granie w tytuły, które nigdy nie pojawiły się oficjalnie na komputerach. Nie wiemy tylko, na jakiej zasadzie działałby taka emulacja. W końcu dziś wiele produkcji sprzed lat nie jest dostępnych w dystrybucji, nawet tej cyfrowej. Czy może jednak pojawią się w dedykowanej wersji?

Dla miłośników retro-grania to prawdziwa gratka. Emulator pozwoli na archiwizację i odświeżenie klasyków bez uciekania się do… powiedzmy, moralnie wątpliwych czynów. Dzięki temu nawet stare gry, które nigdy nie trafiły na PeCety, zaczną żyć na nowych maszynach.

Jeżeli plotki znajdą potwierdzenie podczas nadchodzącej prezentacji Xbox Game Showcase, to już wkrótce warto będzie zajrzeć do aplikacji Xbox na Windows. Emulacja może zmienić podejście do retro na PC i otworzyć drzwi do dawnych hitów serii.

Źródło: NotebookCheck