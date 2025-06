Emulator, jakiego nie było, już na Steam. Klasyczne gry 2D odtworzone w 3D

Są emulatory, które po prostu działają. I są takie jak 3dSen, które sprawiają, że zaczynasz się zastanawiać, czy aby na pewno nie przeniosłeś się do równoległej rzeczywistości. Stworzony przez Tran Vu Truca projekt właśnie osiągnął wersję 1.0, a jego twórca podkreśla, że była to podróż przez piekło błędów, przepisywania kodu i nieprzespanych nocy. Ale się opłaciło.

NES w 3D i VR? Tak, ten emulator to czysta magia

3dSen to emulator NES-a, który nie tylko odpala kultowe klasyki z 8-bitowej epoki, ale kompletnie przekształca ich świat w trójwymiarową przestrzeń. Co więcej, działa także w VR, więc jeśli ktoś kiedyś marzył o tym, żeby dosłownie wejść do Super Mario Bros., to właśnie dostał swoją szansę. Ponad 100 gier dostępnych w bibliotece 3dSen ma gotowe profile 3D. Wszystkie stworzone ręcznie, często z pomocą oddanej społeczności fanów.

Do tego dostajemy szereg nowoczesnych opcji: szybkie zapisy i wczytywanie, cofanie czasu, pełna kontrola nad kamerą, a wszystko to dostępne na Windowsie, Linuksie i macOS-ie. To zdecydowanie więcej niż klasyczne odpalanie ROM-ów.

Lista wspieranych tytułów obejmuje między innymi takie klasyki jak Metroid, Tetris, Ninja Gaiden czy Super Mario Bros. Nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby domyślić się, że ten projekt mógł już przyciągnąć uwagę prawników Nintendo. Ale póki co, wszystko działa, a młodsze pokolenia mogą poznać te gry w kompletnie nowym wymiarze.

I teraz najlepsze: do 26 czerwca emulator kupicie na Steamie 40% taniej, czyli za około 42 zł. Biorąc pod uwagę skalę projektu, możliwości VR i ręczną robotę przy grach, to śmiesznie mało. A jeśli choć trochę kochacie retro to właściwie obowiązkowy zakup.

Źródło: Steam