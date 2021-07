EA wprowadzi reklamy w grach? Firma odpowiada

Ostatnio sporo mówi się o planach Electronics Arts dotyczących wdrażania komercyjnych ogłoszeń do gier wideo. Wydawca zaprzecza doniesieniom.

O sprawie zrobiło się głośno za sprawą serwisu Axios, który poinformował, że EA podpisało umowę z platformą PlayerWON. System umożliwia wyświetlanie reklam w produkcjach na PC i konsole. Teraz Elektronicy odnieśli się oficjalnie do sytuacji, twierdząc, że to nieprawda.

W oficjalnym oświadczeniu EA czytamy:

W związku z fałszywymi doniesieniami sugerującymi, że zamierzamy wprowadzić reklamy telewizyjne do naszych gier, wyjaśniamy, że nie planujemy wdrażania komercyjnych ogłoszeń do produkcji konsolowych. Ponadto nie podpisywaliśmy żadnych umów, które miałyby nam to umożliwiać. Naszym nadrzędnym celem wciąż pozostaje dostarczanie odbiorcom najlepszych doświadczeń związanych z grami.

Trzeba przyznać, że wyjaśnienie brzmi trochę dziwnie – zastrzeżenie można mieć przede wszystkim do części dotyczącej gier na konsole. Nietrudno o wniosek, że reklamy zostaną wprowadzone, ale jeśli nie w tytułach konsolowych, to w tych na pecety.

Jakkolwiek by było, jeśli Elektronicy zdecydują się na tego rodzaju ruch, to niewykluczone, że największym poszkodowanym będą oni sami. Firma, którą środowisko od dłuższego czasu piętnuje za bezduszne zarabianie na praktycznie wszystkim, co dotyczy gier, po raz kolejny znalazła się w ogniu krytyki.