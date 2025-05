Nowy Resident Evil? Nie! Gracze są zachwyceni tą premierą na PC

Jeśli lubicie serię Resident Evil, warto spojrzeć na nową premierę z maja, który czerpie garściami z dorobku wspomnianej marki. Mowa o EBOLA VILLAGE. To klasyczny survival horror inspirowany grami z lat 90. przenoszący gracza w realia Związku Radzieckiego. Produkcja powstała we współpracy z twórcami krótkometrażowego filmu o tym samym tytule i stanowi kolejną odsłonę serii EBOLA. Tym razem fabuła osadzona jest głęboko w radzieckiej prowincji, gdzie niepokojące wydarzenia zaczynają się rozwijać tuż po przerwaniu telewizyjnej transmisji.

Gra jest dostępna na Steam oraz w Epic Games Store, z tym że na platformie Valve kupimy ją najtaniej. Tytuł jest obecnie w promocji za 64 zł z groszami, zatem naprawdę tanio. Promocja obowiązuje jeszcze przez kilka godzin:

Steam – EBOLA VILLAGE za 64,73 zł (promocja do 20 maja, godz. 19:00). Po tej godzinie grę kupicie za 77,99 zł

Epic Games Store – EBOLA VILLAGE za 71 zł

Warto wspomnieć, że obecnie na Steam tytuł posiada ponad 120 recenzji, z których średnia jest “bardzo pozytywna” (85% osób poleca zagrać).

EBOLA VILLAGE – o czym jest gra?

Gracz wciela się w Marię, która po usłyszeniu o biologicznym zagrożeniu wyrusza do wioski, by odwiedzić matkę i byłego męża. Miejsce, które miało być tylko przystankiem, szybko zamienia się w koszmar pełen zagadek, przemocy i przerażających tajemnic. Klimat gry budowany jest przez pieczołowicie zaprojektowane lokacje, realistyczne efekty dźwiękowe i możliwość interakcji z otoczeniem. To właśnie immersja i atmosfera stają się najmocniejszymi atutami produkcji.

EBOLA VILLAGE oferuje brutalny system walki z użyciem różnorodnych broni, realistyczną fizykę przeciwników oraz system obrażeń i dezintegracji wrogów. Do dyspozycji gracza oddano trzy poziomy trudności, unikalnych bossów oraz zagadki rodem z epoki, które wymagają nie tylko refleksu, ale i logicznego myślenia. Całość uzupełnia możliwość zarządzania ekwipunkiem oraz nietypowe sposoby leczenia – w tym tradycyjne rosyjskie zioła.

Dla fanów gatunku to nie tylko sentymentalna podróż do korzeni survival horroru, ale również pełnoprawna i dopracowana produkcja, która stawia na klimat, napięcie i opowieść rozgrywaną w jednym z najbardziej niepokojących miejsc, jakie zna historia gier – opuszczonej wiosce w czasach sowieckich.

Źródło: Steam