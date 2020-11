EA Sports stworzy „wiele nowych serii gier”, informuje szef EA

Dyrektor generalny Electronics Arts wyjawił, że dział firmy odpowiedzialny za produkcje sportowe zamierza w najbliższych latach wzbogacić swoją ofertę o nowe marki.

Podczas konferencji z inwestorami CEO Elektroników Andrew Wilson poruszył kilka kwestii dotyczących serii rozwijanych przez EA Sports. Dyrektor mówił sporo o FIFIE czy NFL-u, ale uwagę mediów przykuło coś innego.

Otóż Andrew Wilson wspomniał, że EA Sports chce zabrać się za tworzenie kolejnych serii. Planujemy poszerzyć główne portfolio EA Sports o wiele nowych marek – powiedział szef Elektroników, dodając, że zamierzenia te dotyczą najbliższych kilku lat.

Dyrektor nie wyjawił żadnych konkretów na wspomniany temat. Nie wiadomo, co kryje się pod pojęciem „nowe marki”. Media (jak chociażby serwis IGN.com) spekulują, że może chodzić jedynie o kolejne odmiany dziedzin, którymi EA Sports zajmowało się do tej pory (np. inne rodzaje piłki nożnej), jak i o całkiem nowe dyscypliny, z którymi twórcy nie mieli do tej pory do czynienia. Nie wyklucza się też, że firma wróci do marek, które kiedyś realizowała, ale ostatecznie porzuciła (takich jak chociażby golfowe PGA Tour czy boks w Fight Night).

Obecnie EA Sports zajmuje się rozwojem pięciu serii: FIFA, NBA Live, NHL, Madden NFL (futbol amerykański) i UFC (walki mieszane).

