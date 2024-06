EA ma dla was darmowy dodatek do EA Sports FC 24 z okazji Euro

Piłkarskie emocje już niedługo sięgną zenitu wraz z rozpoczęciem Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Reprezentacje narodowe staną do walki o puchar kontynentu, a my będziemy mogli rozegrać swój własny turniej w EA Sports FC 24. Już na dniach do gry trafi darmowa aktualizacja dodająca nową zawartość z okazji nadchodzącego turnieju piłkarskiego.