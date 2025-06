Wielkie hity do ogrania za jedyne 4 zł. Promocja tylko na PlayStation

Na PlayStation Store ponownie wystartowała znakomita oferta dla nowych (lub powracających) użytkowników EA Play. Subskrypcję można teraz zgarnąć za zaledwie 4,11 zł zamiast regularnych 42,09 zł. To bardzo dobra okazja, by sprawdzić całą bibliotekę gier Electronic Arts bez większego ryzyka, szczególnie jeśli jeszcze nie mieliście okazji z niej korzystać.

EA Play za 4 złote kusi

W abonamencie na PS4 i PS5 znajdziecie sporo głośnych tytułów. Na początek warto rzucić się na zremasterowanego Dead Space’a, horror, który wciąż potrafi zjeżyć włos na karku. Dalej mamy także wiele sportowych hitów jak choćby College Football 2025 czy EA Sports FC. Jest też jedna z największych premier ostatniego czasu od EA, czyli Star Wars Jedi: Ocalały. Na pewno nie będziecie narzekać, że nie macie w co grać.

Warto jednak pamiętać, że promocja obejmuje tylko graczy korzystających z PS4 lub PS5. Użytkownicy pecetów czy Xbox (pomijając Xbox Gam Pass, rzecz jasna) muszą obejść się smakiem. Oferta dostępna jest także wyłącznie dla nowych subskrybentów oraz tych, którzy z EA Play nie korzystali od dłuższego czasu.

Promocja potrwa tylko do 1 lipca 2025 roku. Po tym terminie cena wróci do standardowych ponad 40 zł miesięcznie. Jeżeli więc zastanawialiście się nad przetestowaniem usługi, to lepszy moment raczej już się nie trafi.

Źródło: PS Store