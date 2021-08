Dyski SDD – jaki wybrać?

Dysk SSD do komputera to całkowicie rozsądny wybór. Kupując dyski ssd, jaki wybrać, aby spełnił wymagania? Ważną informacją jest to, że, dysk SSD jest wielokrotnie szybszy niż klasyczne dyski twarde. Ponadto ich cena znacznie spadła w ciągu ostatnich kilku lat.

To wystarczy, aby kupić szybki nośnik przynajmniej do umieszczenia systemu operacyjnego. Ale co wybrać spośród całej różnorodności rynku? Warto poznać główne kryteria, które pomogą kupić optymalny model. Przeczytaj i wybierz najlepszy!

Dyski SSD – jaki wybrać pod kątem pojemności?

Dyski SSD przegrywają z dyskami twardymi być może tylko w jednym – cena za gigabajt przestrzeni. I chociaż dyski półprzewodnikowe stały się tańsze, nadal nie mogą zaoferować kupującemu dziesiątek terabajtów pamięci w przystępnej cenie. Jedynym wyjściem jest znalezienie złotego środka pomiędzy kosztem a pojemnością. Optymalny wolumen na dziś można przyjąć, jako 250 – 500 GB, (jeśli oczywiście wybierze się nośnik dla systemu). Mniej nie wystarczy.

Windows 10 z roku na rok wymaga coraz więcej miejsca. To samo dotyczy oprogramowania. Dlatego zwykle tylko system ma 100-150 GB. Reszta pozostaje w plikach do pobrania i na pulpicie, a także w śmieciach systemowych. Jeśli wybierze się więcej, to nadal są to drogie pozycje z segmentu premium. W grach dysk SSD nie da wzrostu FPS (chyba, że poziomy ładują się szybciej). Nie ma, więc sensu przepłacać, chyba, że pracuje się z dużą liczbą dużych plików, które wymagają szybkiego dostępu.

Dysk SSD a wydajność

Szybkość dysku SSD, podobnie jak innych typów dysków, mierzona jest w MB/s. Im wyższa wartość, tym szybciej urządzenie przetworzy informacje. Zazwyczaj producent podaje dwie wartości: prędkość odczytu i prędkość zapisu. Nie można powiedzieć, które z nich jest ważniejsze, ponieważ w codziennych zadaniach wykorzystywane jest zarówno kopiowanie plików z dysku, jak i na dysk. Dlatego trzeba skupić się na obu wskaźnikach jednocześnie. Co więcej, bardzo często są blisko siebie. Warto rozważyć zakup dysku SSD o prędkości 500 MB/s i wyższej.

Przed zakupem lepiej przyjrzeć się niezależnym testom, ponieważ producenci lubią przeceniać wartości swoich produktów. Prędkość maksymalną można osiągnąć podczas pracy z dużymi danymi, gdy obciążenie dysku jest minimalne. Jednak podczas przetwarzania wielu małych plików niektóre dyski SSD mogą mieć problemy, dlatego zauważalnie tracą na wydajności.

Typ pamięci dysków SSD

Obecnie na rynku dysków SSD istnieją trzy główne typy pamięci, które są używane w 99% dysków. Analizując dyski SSD, jaki wybrać do konkretnych zadań?

MLC to najczęstsza opcja, która zastąpiła przestarzały SLC. Ma najwyższy zasób nagrywania w porównaniu do swoich odpowiedników. Zwykle takie urządzenia działają przez 5-10 lat. MLC jest również najdroższą opcją.

TLC to standard, który zastąpił MLC, jako tani analog. Ma zwiększoną gęstość przechowywania danych, co skutkuje skróceniem czasu przesyłu w obie strony (2-5 razy mniej niż MLC). Zmniejszyła się również szybkość przetwarzania. Jedynym plusem tego typu jest niski koszt. Reszta MLC jest znacznie bardziej niezawodna i praktyczna.

QLC to najnowszy typ. Został zaprojektowany w celu dalszego obniżenia kosztów napędu. Jednak szybkość i zasób nagrywania jest nawet niższy niż w przypadku TLC.

Jak można się domyślić, pamięć MLC to najlepszy wybór. I to nie byle jakie, ale stosunkowo świeże modele. Faktem jest, że w porównaniu ze starszymi dyskami SSD MLC, nowsze dyski oparte na TLC będą miały przewagę pod względem zasobów i szybkości. Lepiej, więc skupić się na nowych przedmiotach nie starszych niż rok.

Współczynnik kształtu i interfejs połączenia

Idąc dalej w dyski ssd, jaki wybrać, jeśli istnieje kilka ich rodzajów? Najpopularniejszą opcją jest SATA3 (6 Gb/s) . Dyski z tego typu połączenie mają z reguły kształt 2,5”.

Główne zalety:

Dostępny dowolny rozmiar

Kompatybilność z dowolnymi płytami głównymi i niski koszt zakupu.

Interfejs ten ma jednak niską prędkość wśród dysków SSD (do 600 Mb/s na kanał). W przypadku urządzeń kompaktowych opracowano szybki analog mSATA, który ma identyczną prędkość jak rozwiązanie pełnowymiarowe.

M.2 to standard, który zastąpił mSATA. Długość jest inna: 42, 60 i 80 mm. Jednak nie każda płyta główna posiada pasujące złącze. I nawet, jeśli płyta główna ma takie złącze, nie zawsze obsługuje wszystkie rozmiary. Więc wybierając dysk SSD przed zakupem należy spojrzeć na specyfikacje. Dyski SSD z interfejsem M.2 to: SATA lub PCIe. Jaka jest między nimi różnica? Szybkość! Ponadto spore twarde dyski SATA wyróżniają się średnią prędkością 550 MB/s, natomiast dyski SSD PCIe, zależnie od generacji, proponują do 500 MB/s na linię dla PCI-E 2.0, A do 985 MB / s na jedną linię PCI-E 3.0.

PCI-E to najszybszy dostępny obecnie interfejs połączenia. Jego prędkość jest w przybliżeniu równa 2000 MB / s podczas odczytu i 1000 MB / s podczas zapisu. Oczywistym jest, że taka wydajność jest zbędna dla przeciętnego użytkownika. Dlatego zaleca się stosowanie go tylko w zadaniach zawodowych. Co więcej, cena takich napędów jest niezwykle wysoka.

Eksperci zalecają kupowanie dysków M.2, ponieważ są one w stanie prześcignąć swoich poprzedników prawie 2 razy szybciej. Ale to nie jest obowiązkowa decyzja. Do zadań biurowych wystarczy dysk SSD z interfejsem połączeniowym SATA3. A w przypadku złożonych zadań, jak wspomniano powyżej, lepiej wybrać PCI-E.

Najlepsze dyski SSD znajdziesz na Ceneo.pl!

Najważniejsze informacje dotyczące dysków SSD znajdziesz na Ceneo.pl. To serwis niezwykle intuicyjny i daje możliwość nie tylko zestawienia ze sobą różnych specyfikacji, ale także kosztów zakupu konkretnych typów dysków SSD. Ponadto w serwisie dostępnych jest wiele praktycznych filtrów, ułatwiających dokładny wybór parametrów. Dzięki temu zyskujesz możliwość wybrania dysku SSD dopasowanego do Twoich potrzeb!

Źródło: Materiał partnera