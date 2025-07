Oficjalny dysk Seagate do PS5 i PS4. Wersje 5 lub 2 TB w genialnych cenach

Oficjalny dysk Seagate do PS5 i PS4 z rekordową zniżką na Amazonie. 5 TB taniej o 143 zł, wersja 2 TB też została przeceniona.

Jeśli w Twojej konsoli brakuje już miejsca na gry, Amazon właśnie podrzuca solidne rozwiązanie. W ramach promocji Prime Days przeceniono dwa warianty oficjalnego dysku Seagate z logo PlayStation i to na historycznie niskie ceny. Oba modele obsługują interfejs USB 3.0, mają niebieskie podświetlenie LED i działają od ręki zarówno z PS4, jak i PS5.

Dysk do PS5 i PS4 taniej

Dysk o pojemności 5 TB dostępny jest obecnie za 579,99 zł, co oznacza rabat 143 zł względem ostatniej ceny. To aż 19% taniej, a jednocześnie najlepsza oferta z ostatnich 30 dni. Jeśli nie potrzebujesz aż tyle przestrzeni, wariant 2 TB również doczekał się przeceny – jego cena spadła do 328,99 zł (o 101 zł mniej niż ostatnio). Obie wersje objęte są darmową dostawą i dostępne wyłącznie dla klientów Amazon Prime.

Producent podkreśla, że sprzęt został oficjalnie licencjonowany przez Sony, a jego kompaktowa konstrukcja pozwala na wygodne przenoszenie całej biblioteki gier. Niebieskie podświetlenie LED dodaje mu nieco stylu, a zgodność z PS5 oznacza możliwość archiwizowania gier i błyskawicznego przesyłania ich na konsolę, kiedy zajdzie potrzeba.

To także idealna opcja dla graczy, którzy nie chcą żonglować tytułami lub poświęcać starszych produkcji, by zmieścić nowe. 5 TB to masa miejsca. Spokojnie starczy na dziesiątki tytułów AAA i backupy save’ów. A skoro można dorwać taki dysk w rekordowo niskiej cenie, warto nie czekać z decyzją zbyt długo.

Źródło: Amazon