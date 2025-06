Dying Light powraca w nowej, odświeżonej odsłonie

Studio wyraźnie podkreśla, że nie jest to pełny remaster, lecz gruntowny „refresh” – ręcznie poprawione tekstury, udoskonalone oświetlenie i dopracowane detale otoczenia. Jak przyznaje Tymon Smektała, dyrektor kreatywny serii, celem było „wydobycie jeszcze więcej z gry, którą pokochaliście”. – Ktoś w zespole wpadł na pomysł, by sprawdzić, jak stare zasoby wyglądałyby z nowymi technologiami – opowiada Grzegorz Świstowski, dyrektor techniczny Techlandu. – Efekt okazał się na tyle dobry, że postanowiliśmy zastosować te poprawki w całej grze. Różnice będą najbardziej widoczne na PlayStation 5 i Xbox Series X|S, ale twórcy zadbali też o wersje na starsze konsole, choć tam zmiany nie będą aż tak wyraźne.

Techland odświeżył nie tylko oprawę wizualną. Do współpracy zaprosił Pawła Błaszczaka, kompozytora oryginalnego soundtracku, który nie tylko zremasterował ścieżkę dźwiękową, ale też dodał do niej nowe utwory. Dying Light powraca i to na całego.

Aktualizacja „Retouched” to prezent dla graczy, którzy od lat wracają do Harranu. Wszyscy posiadacze gry na PC, PlayStation 4/5, Xbox One i Series X|S będą mogli ją pobrać bez dodatkowych opłat. Czy to dobry moment, by ponownie przespacerować się po dachach Harranu? Techland nie ma wątpliwości – absolutnie tak! Debiut aktualizacji już 26 czerwca 2025 roku.

