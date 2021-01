Dying Light 2. Prace nad tytułem cały czas trwają

Bardzo prawdopodobne, że w Dying Light 2 zagramy jeszcze w 2021 roku.

Twórcy umieścili na twitterze informację (dnia 31 grudnia), która jasno sugeruje, że prace nad Dying Light 2 nie zostały zarzucone. Wpis Survivors, tonight we celebrate! Keep your heads up for 2021!, możemy przetłumaczyć jako Ocaleni, dzisiaj świętujemy. Bądźcie czujni w 2021. Nie wiadomy czy w bieżącym roku należy spodziewać się premiery, czy też zaledwie nowych informacji o tytule. Cieszy natomiast fakt, że projekt nie został porzucony. Pracownicy firmy Techland na pewno nie chcą popełnić błędu studia CD Projekt Red, wydając niedokończoną grę.

Survivors, tonight we celebrate!

Keep your heads up for 2021! pic.twitter.com/uBLBGy4AYn — Dying Light (@DyingLightGame) December 31, 2020

Dying Light 2 to wyczekiwania gra FPP z otwartym światem, która przeniesie nas do miasta opanowanego przez żywe trupy. To co ma wyróżnić produkcję w porównaniu do poprzedniej odsłony, to większy nacisk kładziony na elementy RPG oraz możliwość podejmowania decyzji rzutujących na fabułę.

Premiera została zaplanowana na PC oraz konsole: PS4 i XONE. Przypominamy jednak, że pierwszą część zapowiedziano jeszcze na PS3 i Xboksa 360, a ostatecznie ukazała się dopiero na sprzęcie kolejnej generacji. Nie wykluczone, że podobnie będzie i tym razem.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.