DoGRYwka – State of Play z Horizon Forbidden West, przeciek PS Plus na czerwiec 2021 i Dying Light 2 z pokazem w tym tygodniu

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Ten wtorek przyniósł nam masę dobrych wieści na temat zwiastunów gier. Nieoczekiwanie dowiedzieliśmy się o pokazach Dying Light 2 Stay Human oraz Horizon Forbidden West.

Oprócz tego mieliśmy też przyjemność poinformować Was o przecieku gier z nadchodzącego PS Plus na czerwiec 2021. Czy tym razem gracze będą zadowoleni? Cóż, poczekajmy do publikacji zapowiedzi od PlayStation. Na szczęście posiadacze tego abonamentu już dzisiaj mogą zgarnąć następną produkcję za darmo na swoje konsole.

Nie zabrakło oczywiście kolejnych wieści w temacie trailera Battlefield 6. Opublikowaliśmy także kontynuację sprawy konsoli od Valve i jak się okazuje, rzeczywiście gracze nie tego mogli oczekiwać. Dzisiaj napisaliśmy jeszcze masę innych, ciekawych newsów, dlatego sprawdźcie, czy czegoś nie pominęliście przypadkiem.