Doskonale znany piłkarz stał się szczęśliwym posiadaczem pada DualSense. Kontroler trafił w ręce Roberta Lewandowskiego, a ten nie kryje zadowolenia.

Okres największych ogłoszeń w kwestii nowej generacji konsol już za nami i przyszła pora na dozę zagrywek marketingowych. Microsoft wysyła swój sprzęt największym redakcjom gamingowym, a Sony stawia na promocję sprzętu wśród celebrytów.

Robert Lewandowski pochwalił się na Instagramie kontrolerem DualSense.

Nie wiemy, czy piłkarz otrzymał przy okazji całą konsolę, ale to raczej wątpliwe. Pad pokazany na zdjęciach RL9 jest wyłączony i najpewniej miał posłużyć jedynie za rekwizyt do zdjęć. Pokrywałoby się to z faktem, że akcesoria do PlayStation 5 pojawiły się w magazynach sklepowych szybciej niż sama konsola.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że gwiazdor Bayernu Monachium jest ściśle powiązany z branżą gier wideo. Lewandowski zainwestował w studio Movie Games, które odpowiada między innymi za Drug Dealer Simulator i The Beast Inside.

Producent ma stworzyć grę sportową we współpracy ze znanym piłkarzem. Tytuł skupi się nie tylko na samej rywalizacji dwóch drużyn, ale też przygotowaniu przed samym meczem i niektórymi jego aspektami. Pomysł jest dość ciekawy, ale o jego jakości przekonamy się w dniu premiery.

PlayStation 5 zadebiutuje w Polsce już 19 listopada.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.