Premiera w stylu Diablo IV w ogromnej promocji i z DLC za darmo. Nowe RPG akcji od twórców Warhammera

Dzisiaj na Steam pojawiła się nowa ciekawie zapowiadająca się gra z gatunku action RPG. Odpowiada za nią studio, które „ulepiło” m.in. znane Warhammer: Chaosbane. Deweloper rozdaje za darmo fajny dodatek do nowości, ale możemy go zdobyć tylko przez ograniczony czas, zatem dodawajcie do biblioteki.