DRAGO entertainment – notowany na NewConnect producent gier wideo specjalizujący się w grach z gatunku symulator & survival, wypracował w I kwartale br. prawie 113 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży.

To 56 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. Obecnie Studio pracuje nad kilkoma autorskimi tytułami, w tym Winter Survival Simulator, Gas Station Simulator, Food Truck Simulator, czy Red Frost. Wishlisty wszystkich autorskich gier DRAGO entertainment wynoszą prawie 250 tys. zapisów.

– W pierwszym kwartale br. odnotowaliśmy przychody netto ze sprzedaży na poziomie prawie 113 tys. zł. Co warte podkreślenia, w raportowanym okresie nie wydaliśmy żadnej gry, przez co nie odnotowaliśmy zysku. Był to dla nas czas intensywnej produkcji, przed nami najważniejsze premiery. Jeszcze w tym roku do sprzedaży trafi kilka gier z naszego portfolio. Najbliższą premierą będzie Gas Station Simulator, którego prolog został już pobrany przez ponad 100 tys. graczy. – mówi Joanna Tynor, prezes zarządu DRAGO entertainment.

Gas Station Simulator: Early Days spotkało się z przychylną reakcją

Od 28 kwietnia prolog Gas Station Simulator: Early Days jest dostępny na platformie Steam. Gracze mogą w nim zmierzyć się z rozbudową zniszczonej stacji benzynowej. Projekt w zaledwie kilka dni otrzymał ponad 90 proc. pozytywnych recenzji i cały czas utrzymuje się na poziomie pomiędzy 91-93 proc. Dzienny przyrost wishlisty tego projektu sięga ok. 1500 zapisów. Wydawcą tytułu jest notowana na NewConnect spółka Movie Games. Premiera gry zaplanowana jest na lato br.

DRAGO entertainment pracuje jednocześnie nad kilkoma innymi tytułami, w tym m.in. Red Frost, Food Truck Simulator, czy Winter Survival Simulator. Ostatni projekt w lutym tego roku trafił na TOP Wishlist platformy Steam. Winter Survival Simulator powstaje we współpracy z podróżnikiem Markiem Kamińskim. Gra umożliwia użytkownikom wędrówkę po parku stanowym w USA wśród wzgórz Mount Washington. Symulator przetrwania pojawi się na rynku do końca 2021 r. Tytuł niezmiennie utrzymuje się na pierwszych stronach platformy Steam, wśród najbardziej oczekiwanych symulatorów oraz gier z gatunku adventures. W kwietniu br. Studio zawarło umowy z Movie Games Mobile oraz Bored Games. W ramach pierwszej umowy powstaną wersje mobilne gier z portfolio produkcyjnego DRAGO entertainment. Bored Games zrealizuje wybrane projekty z portfolio produkcyjnego DRAGO w wersjach planszowych.

Źródło: informacja prasowa

