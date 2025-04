DOOM: The Dark Ages odpalony na RTX 5090 – graficzna uczta dla oczu

Bethesda zdjęła embargo na DOOM: The Dark Ages, dzięki czemu w sieci pojawiły się pierwsze materiały z rozgrywki. Wśród nich znalazły się dwa nagrania prezentujące grę w 4K na karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090! Czy nowa odsłona legendarnej serii rzeczywiście wykorzysta pełen potencjał PC? Jest na to wielka szansa.

DOOM: The Dark Ages i RTX 5090

Oba poniższe filmy pozwalają ocenić, jak prezentuje się wersja preview DOOM: The Dark Ages na potężnym sprzęcie. Warto jednak zaznaczyć, że materiały najprawdopodobniej nie korzystają z Path Tracingu, a twórcy nie ujawnili ustawień graficznych ani dokładnej liczby klatek na sekundę. Nie wiadomo więc, na jakich parametrach działała gra i jakie osiągi może zaoferować flagowa karta NVIDII.

Czy RTX 5090 pozwoli wycisnąć z gry maksimum? Przedpremierowe testy możecie zobaczyć poniżej.

