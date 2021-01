DOOM jeszcze nigdy nie był tak słodki! Fall Guys z nową aktualizacją

Do Fall Guys trafiły kostiumy wyciągnięte żywcem z serii DOOM. Wprowadźcie do świata kolorowych ludzików trochę grozy i zniszczenia.

Fall Guys stało się prawdziwym fenomenem i zebrało przy sobie rzeszę oddanych fanów. Gra straciła nieco na popularności w ciągu ostatnich miesięcy ale i tak nadal przyciąga wielu graczy.

Nietypowy battle royale to również doskonały materiał do tworzenia przeróżnych kolaboracji, z czego chętnie korzystają deweloperzy. Do gry trafiły już chociażby skórki z Half-Life, Team Fortress 2, Hotline Miami i Godzilli, a kolejne są już w drodze.

Co ciekawe, tym razem kandydat do współpracy jest dość nietypowy. Najnowsze elementy kosmetyczne do sympatycznej gry przylecą do świata Fall Guys prosto z piekła. A konkretnie tego z DOOM Eternal.

Poniżej możecie sprawdzić zwiastun najnowszych kostiumów.

To zdecydowanie dość nietypowa kolaboracja, ale trzeba przyznać, że skórki prezentują się świetnie. Przeuroczy DOOM Guy, Kakodemon i Tyrant z pewnością przypadną do gustu każdemu miłośnikowi klasyka od id Software.

Przedmioty kosmetyczne pojawią się w grze już 12 stycznia. Będziecie mogli je kupić za wirtualną walutę w Fall Guys, a ich cena zostanie ujawniona już niedługo. Kto wie, może to tylko pierwsza edycja współpracy z Bethesdą i do gry trafią również inne postacie ze Zguby?

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.