DOOM Eternal ukaże się na VR? Id Software coś przygotowuje

Bardzo możliwe, że DOOM Eternal wkrótce zadziała na goglach wirtualnej rzeczywistości. Tajemniczy projekt otrzymał klasyfikację wiekową.

Zrebootowana seria DOOM to ciekawe zjawisko w dzisiejszym gamingu. Oto okazuje się, że staroszkolne strzelanki wciąż mają rację bytu wśród bardziej nowatorskich pomysłów i sprzedają się doskonale. Wystarczy tylko oddać je w ręce sprawdzonego zespołu.

Zguba z 2016 roku pojawiła się też zresztą na goglach wirtualnej rzeczywistości, gdzie również przyjęła się zaskakująco dobrze. Spowolnienie tempa nie zaszkodziło grze aż tak bardzo. Okazuje się, że id Software najwyraźniej mają podobny plan na rozwój DOOM Eternal.

Na stronie australijskiej organizacji klasyfikacyjnej pojawiła się wzmianka o tajemniczym Project 2021A. To gra przeznaczona na gogle VR, którą cechuje spory poziom brutalności. Tworzy ją właśnie id Software.

Gdyby nie była to gra VR, to mogłoby to być dosłownie cokolwiek. Wątpliwe jednak, aby id Software brało się za zupełnie nową produkcję w VR, skoro DOOM VFR przyjął się bardzo dobrze, a Eternal jeszcze nie otrzymało swojego bliźniaka w wirtualnej rzeczywistości.

O ile Eternal VR wydaje się być najbardziej prawdopodobnym typem, to nie należy brać go za pewnik. Oficjalna zapowiedź od Bethesdy powinna pojawić się już wkrótce i zapewne rozwieje ona wszelkie wątpliwości.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.