DoGRYwka – gry z PS Plus na lipiec, Phil Spencer o następnym modelu Xbox, strategia PlayStation na kupowanie studiów

To już dziś! Oficjalne ogłoszenie oferty PS Plus lipiec 2021 miało miejsce po godzinie 17:30. Gracze już za kilka dni otrzymają dostęp do 3 kolejnych, świetnych tytułów. Nie zabrakło zaskoczeń.

Dzisiaj mogliśmy dla Was napisać o ciekawym podejściu PlayStation i Xbox w sprawie przejęć studiów deweloperskich. O Philu Spencerze mogliście usłyszeć nawet dwukrotnie, ponieważ szef działu Gaming w Microsoft podzielił się także wizją firmy w temacie następnego modelu konsoli.

Bez wątpienia jednymi z gorętszych wiadomości były też te o nowych, nadchodzących grach. Polskie Bloober Team nawiązało współpracę z Konami. Czyżby rzeczywiście krakowscy deweloperzy mieli pracować nad nowym Silent Hill? Nie zabrakło innych gorących newsów, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie ominęliście.