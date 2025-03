Bieżący tydzień zaczęliśmy od kilku interesujących tytułów, które możecie aktualnie zgarnąć całkowicie za darmo. Na itch.io udostępniono aż pięć tytułów, do tego fani horroru mogą dodać do swojej biblioteki na Steam grę The Children of Clay, a Indie Gala rozdaje Die Young. Trochę już tego jest. Teraz natomiast mamy dla Was świetną ofertę na PC, w której ramach możecie zakupić docenioną przygodówkę za mniej niż 10 złotych!

Znakomita okazja na PC. Killer Frequency w znakomitej cenie

Killer Frequency to pierwszoosobowa gra przygodowa utrzymana w klimacie stanowiącym połączenie grozy z komedią. Za jej stworzenie (oraz wydanie) odpowiada studio Team17, które zasłynęło przede wszystkim z serii Worms. Przenosimy się tutaj do Stanów Zjednoczonych do lat osiemdziesiątych XX wieku do niewielkiego miasteczka Gallows Creek. Wcielamy się w jednego z prezenterów stacji radiowej KFAM. Problem w tym, że tuż po rozpoczęciu naszej zmiany odbieramy dość dziwny telefon.

W grze eksplorujemy budynek wspomnianej stacji radiowej o powierzchni liczącej nieco ponad 1 kilometr kwadratowy. Podczas eksploracji prowadzimy rozmowy z mieszkańcami miasteczka, a także używamy przedmiotów z „zamierzchłej epoki”, takich jak odtwarzacz kaset magnetofonowych czy też gramofon. Mieszkańcy mogą być równocześnie potencjalnymi ofiarami lub też podejrzanymi. Musimy więc zbierać wskazówki, podejmować ważne decyzje, rozwiązywać zagadki i pomagać naszym rozmówcom przetrwać noc.

