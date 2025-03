Capcom spełni marzenia fanów Dino Crisis? Rosną nadzieje na remake

Wszyscy chcemy remake’u Dino Crisis, Capcom! W świetle najnowszych doniesień, wydaje się to jeszcze bardziej możliwe, ale nadal to nic pewnego.

Seria Dino Crisis to wierzchołek kreatywności w tworzeniu survival horrorów. Capcom przed laty jako jeden z niewielu udanie przeniósł formułę serii Resident Evil, ale w wydaniu dla fanów dinozaurów. Jeśli nie graliście w żadną część tej legendarnej już serii, polecam to nadrobić – poprzednie odsłony kupicie m.in. w sklepie GOG.

Dino Crisis powróci?

Po latach spekulacji, plotek i doniesień, pojawiło się coś oficjalnego. Nie jest to niestety żadne potwierdzenie, a nawet i ciężko to traktować za sensowną sugestię, ale mimo wszystko Capcom nie zapomina o uwielbianej po dziś dzień serii. Producent i wydawca zastrzegł znak towarowy „Dino Crisis” w Japonii (za Gematsu).

Firma dokonała tego 4 marca, ale dopiero dziś informacja stała się publiczna. Na Reddicie i innych serwisach społecznościowych szybko zaczęły pojawiać się głosy nadziei. Dla wielu to bezpośredni znak na to, że seria w końcu może powrócić, najlepiej jako remake na wzór odświeżeń Resident Evil. W praktyce jednak trzeba ostudzić emocje, bo choć faktycznie to dobry, może równie dobrze… nie oznaczać niczego.

Capcom i tak ma pełne ręce roboty. W tym momencie firma pracuje nad kilkoma grami z serii Resident Evil. Powstaje przecież pełnoprawna „dziewiątka”, ale nieco bliżej wydania okazać się może RE Zero Remake. Nie oznacza to, że inne zespoły nie są zajęte choćby Dino Crisis, ale… nie radzę szczególnie mocno się nastawiać, póki sama firma czegoś nie zapowie lub czemuś nie zaprzeczy.

Źródło: PlayStation Lifestyle