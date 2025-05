Mało która gra wytrzymuje próbę czasu tak jak pierwsze Diablo. Prawie 30 lat po premierze wciąż rozpala wyobraźnię fanów mrocznego fantasy i klasycznych hack’n’slashy. Teraz, dzięki pasji jednej grupy modderów, oryginalne Diablo dostaje drugą młodość — i to z przytupem. Modyfikacja The Hell 3 została oficjalnie ukończona i jest prawdopodobnie największym fanowskim projektem w historii tej gry.

The Hell 3 do Diablo już jest. Oryginalny klasyk powraca

The Hell 3 to coś więcej niż nostalgiczna poprawka. To pełna konwersja gry, która jednocześnie szanuje klimat oryginału i bez litości rozbudowuje jego każdy element. Wyobraź sobie Diablo 1, ale takie, jakie mogłoby być dziś — z nowymi klasami, lochami, przedmiotami, systemem craftingu i lepszym interfejsem, a wszystko to zanurzone w tej samej, dusznej atmosferze Sanktuarium. Projekt rozwija także niedoszłe pomysły z dodatku Hellfire, który swego czasu nie miał szans rozwinąć skrzydeł. Tutaj dostają one drugą szansę — i błyszczą.

To długa lista, więc oto najważniejsze rzeczy, które sprawiają, że The Hell 3 to coś więcej niż tylko mod:

6 klas postaci i 29 podklas — każda z unikalnymi cechami i możliwościami budowania własnego stylu gry.

— każda z unikalnymi cechami i możliwościami budowania własnego stylu gry. Ponad 4 500 nowych przedmiotów z nowymi slotami (rękawice, pasy, buty), systemami ulepszania i tworzenia ekwipunku.

z nowymi slotami (rękawice, pasy, buty), systemami ulepszania i tworzenia ekwipunku. Nowe lochy, przeciwnicy i bossowie , a także rozszerzone drzewka umiejętności .

, a także . Tryb multiplayer , którego oryginalne Diablo nigdy w pełni nie oferowało.

, którego oryginalne Diablo nigdy w pełni nie oferowało. Nowoczesne wsparcie techniczne : wysokie rozdzielczości, 60+ FPS, tryby wyświetlania, płynna gra nawet na ultrawide.

: wysokie rozdzielczości, 60+ FPS, tryby wyświetlania, płynna gra nawet na ultrawide. Ulepszone UI i funkcje QoL: automatyczny zbiór złota, porównywanie itemów jednym kliknięciem, większy plecak i łatwiejszy handel.

To wszystko sprawia, że gra w The Hell 3 nie czuje się jak retro — raczej jak coś, co właśnie dziś wyszło z niezależnego studia, które zna się na rzeczy.

Mod pobierzecie tutaj. Dajcie znać, jak podoba wam się rozgrywka!

Źródło: gamerant.com