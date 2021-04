Diablo 2 Resurrected porównanie z oryginalnym Diablo 2 [WIDEO]

W sieci można znaleźć interesujące porównanie nadchodzącego remastera drugiej części Diablo z oryginałem.

Po wpadce z Warcraft 3 Reforged, liczymy na to że Diablo 2 Resurrected jednak okaże się lepszym remasterem. Pewny ogląd na jego jakość możemy mieć po obejrzeniu filmiku od youtubera Cycu1. Zestawił on Diablo 2 Resurrected z oryginalnym Diablo 2 przy użyciu karty graficznej GeForce RTX 3080. Swoją drogą, mamy nadzieję że do płynnego działania remastera gry sprzed 20 lat, nie będzie potrzebna taka karta. Tym bardziej, że wszyscy wiemy, jak jest z ich dostępnością.

Po spojrzeniu na materiał wideo widać przede wszystkim jedno. Resurrected to nie będzie remake, a na pewno bliżej mu do remastera. Może to i dobrze, żeby Blizzard nie rozbudza nadziei na całkiem nowy produkt, jak to zresztą miało miejsce w przypdku W3.

Tradycyjnie dla remasterów, podbita zostałą grafika do wyższej rozdzielczości. Widać więcej szczegółów na poszczególnych elementach otoczenia jak i postaci. Ważne też, że całość działa widocznie płynniej. Niemal po staremu prezentuje się menu na dole. To zresztą element, który fani by na pewno nie chcieli, aby Blizzard zmieniał. Przeniesiono jedynie niektóre funkcje poniżej paska biegania, ale to detal. Ikonki fiolek z życiem i maną zostały lekko odświeżone, co też cieszy oko, a jednocześnie nie wprowadza rewolucji. Po tym materiale wiemy, że mamy do czynienia ze starym dobrym Diablo 2.

Przy okazji to też na pewno pozytywna informacja dla tych, którzy czekają na Diablo 4. Produkcja zapewne jeszcze długo nie ujrzy światła dziennego, ale skoro Diablo 2 Resurrected to zwykły remaster, zapewne całe moce przerobowe Blizzard skupia na czwórce.

Premiera Diablo 2 Resurrected na tak, ale bardziej jednak czekam na czwórkę

Czekacie na Diablo 2 czy już bardziej na czwartą część? Ja mam nadzieję, że jednak Diablo 4 pojawi się najpóźniej w przyszłym roku. Dotychczasowe materiały wyglądają obiecująco i trzeba też przyznać, że od premiery trzeciej części, minęło naprawdę sporo czasu, bo aż 9 lat. Kto wie, czy na dziesięciolecie trójki, Blizzard nie będzie chciał wypuścić właśnie Diablo 4.

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena. Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.