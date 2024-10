Deweloper chwali PS5 Pro za zmiany “PSSR to najlepsze, co mogło się pojawić”

Kolejny deweloper postanowił wypowiedzieć się na temat konsoli PS5 Pro. Nadchodzące urządzenie od Sony jest chwalone za wiele zmian, ale zwłaszcza za wprowadzenie PSSR, czyli PlayStation Spectral Super Resolution. To rzecz, która bardzo wpływa na komfort tworzenia produkcji i zwiększa możliwości twórców.

PS5 Pro jest znowu chwalone. PSSR robi robotę!

Na około tydzień do premiery PS5 Pro, nadchodząca konsola Sony jest ponownie chwalona przez deweloperów. Ci nie szczędzą pozytywnych słów w keirunku urządzenia Sony, które oferuje nie tylko większą moc, ale i możliwości. Najważniejszą zmianą ma być wprowadzenie PlayStation Spectral Super Resolution, która zdecydowanie zwiększa wachlarz tego, co twórcy mogą wprowadzić do swoich gier pod względem oprawy i działania.

Wcześniej na temat konsoli wypowiadali się choćby polscy twórcy, którzy pracują nad marką Dying Light. Tym razem konsolę pochwalił programista silnika Nexon współtworzący The First Descendant. Junhwan Kim wyznał, że “PSSR jest najbardziej imponującą funkcją konsoli i jakością dorównuje technologii DLSS”.

Na debiut konsoli nie musicie długo czekać. Sprzęt będzie dostępny na rynku od 7 listopada 2024 roku. Wraz z debiutem pojawią się też poprawione gry, które korzystają z większej mocy konsoli. Całą listę ulepszonych gier możecie zobaczyć tutaj. Ciekawych pozycji nie brakuje, a nowa jakość z pewnością wam się spodoba.

