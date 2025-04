To nowy Max Payne? Intrygującego shootera sprawdzicie za darmo na Steam

Max Payne to absolutny majstersztyk projektowania gier wideo, tytuł, który wzniósł Remedy na wyżyny gamedesignu, stawiając podwaliny nie tylko pod kolejne gry tego zespołu, ale również i pod cały rozwój trzecioosobowych strzelanek w ogóle. Wiecie, że powstaje remake dwóch pierwszych odsłon, ale zanim do premiery dojdzie… warto sobie ten czas umilić, sprawdzając DEN PAIN.

DEN PAIN z demem na Steam

Do tej pory nie wiem, czemu gra nazywa się w ten sposób, skoro główny bohater ma na imię Dan. No ale dobra, już bez przesadnego czepialstwa – widać, że to niszowy projekt, stworzony w duchu oryginalnego Maxa Payne’a, ale bez większego budżetu. Okej, przepraszam, ale muszę – czepnę się jeszcze dość dziwacznego opisu fabuły na Steam.

Mam na imię Dan. Straciłem pracę, pieniądze i srebrne łyżeczki. Zdradzony, okradziony, odtrącony. Ale w nocy miasto szepcze: nadszedł czas, aby je odzyskać. Wszystko będzie ciche i standardowe. – informuje nas opis fabuły

Dobrze, to tyle. Mimo wszystko na zaprezentowanych screenach i zwiastunie gra faktycznie przypomina kultowy shooter Remedy. Jest tu podobny nacisk na użycie bullet time, sporo okazji do postrzelania do przeciwników i klimat pogrążonego w mroku wielkiego miasta. Warto wspomnieć, że choć tytuł powstaje na Unreal Engine 5, nieszczególnie to widać. Oj, znowu to zrobiłem.

Demo jest dostępne za darmo, co znaczy, że nic nie tracimy. Nie trzeba wydawać pieniędzy, więc automatycznie warto sprawdzić, szczególnie jeśli tęsknicie za kultowymi strzelankami z pogrążonym w depresji detektywem i nie możecie doczekać się ich remake’ów.

