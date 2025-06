PlayStation pierwsze w kolejce – Delta Force nadchodzi

Wczorajsze aktywności deweloperów z Team Jade na Twitterze wyraźnie sugerują, że gra w pierwszej kolejności trafi na konsolę PlayStation. Oficjalne konto gry opublikowało zagadkowy wpis zawierający symbole związane z platformą Sony. Kiedy jeden z fanów odpowiedział zdjęciem pada DualSense, deweloperzy odpowiedzieli popularnym memem z Elmo – co w środowisku gamingowym odczytywane jest jako niemalże oficjalne potwierdzenie.

Co z wersją na konsolę Microsoftu? Tu sytuacja wygląda znacznie mniej optymistycznie. Brak jakichkolwiek wzmianek o Xbox Series X|S w poście twórców nie wróży dobrze. Ta cisza jest szczególnie niepokojąca, biorąc pod uwagę, że wiele azjatyckich produkcji często pomija platformę Microsoftu lub trafia na nią z opóźnieniem. W lutym br. studio ujawniło, że główną przyczyną opóźnień są problemy z wyważeniem rozgrywki między graczami używającymi kontrolerów a tymi grającymi na myszce i klawiaturze. Team Jade chce uniknąć powtórki z CrossfireX, który został zasypany krytyką za nierówne warunki gry.

Wersja PC gry przeszła w ostatnich miesiącach znaczące zmiany. Szczególnie kontrowersyjny okazał się tryb kampanii Black Hawk Down, który początkowo był niemal niemożliwy do ukończenia w pojedynkę. Po fali negatywnych recenzji twórcy złagodzili wymagania, dostosowując grę do samotnej rozgrywki.

