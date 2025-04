Sprawdź za darmo świeżo zapowiedziany spin-off świetnego Deep Rock Galactic. Zapisy do testów

Ghost Ship Games oficjalnie ujawniło spin-off gry Deep Rock Galactic. Zainteresowani gracze mogą zapisywać się do darmowych testów.

Przedstawiciele studia Ghost Ship Games oficjalnie zapowiedzieli grę Rogue Core. Będzie to spin-off popularnego i bardzo lubianego Deep Rock Galactic. Tym razem jednak otrzymamy coś innego; deweloperzy zastanawiali się wprawdzie nad wypuszczeniem tytułu jako rozszerzenia do pierwowzoru, jednakże ostatecznie zdecydowali, iż ograniczyłoby to jego pełen potencjał.

Deep Rock Galactic: Rogue Core – oficjalna zapowiedź

Choć dalej jest to pierwszoosobowa strzelanka, tak tym razem otrzymujemy produkcję z gatunku roguelite. Otrzymamy więc proceduralnie generowane jaskinie pełne najróżniejszych niebezpieczeństw. Najważniejszą nowością będzie rozpoczynanie każdej wyprawy z podstawowym ekwipunkiem.

Podczas ekspedycji będziemy mogli zdobyć nowe bronie, zdolności oraz ulepszenia. Kluczowym elementem będzie materiał, który nazwano Expenite. Wykorzystamy go do tymczasowych ulepszeń podczas misji lub też jako inwestycję w trwałe modyfikacje po powrocie. Gra wprowadzi także cztery zupełnie nowe klasy postaci, którymi będą Guardian (chroniący drużynę), Spotter (wykrywający zagrożenia), Slicer (walczący na froncie), a także Falconeer (współpracujący z mechanicznym ptakiem drapieżnym).

Sprawdź za darmo Rogue Core. Zamknięte testy alpha

Z okazji zapowiedzi twórcy ogłosili także rozpoczęcie zapisów do zamkniętej alfy. Zapisy są już otwarte na platformie Steam. Wszyscy zainteresowani mogą poprosić o dostęp; aby to zrobić, wystarczy kliknąć przycisk Poproś o dostęp na oficjalnej stronie produktu w sklepie Valve. Liczba miejsc jest ograniczona, natomiast uczestnicy zostaną wybrani losowo. Zamknięta alfa ma rozpocząć się w ciągu miesiąca, a gra trafi do wczesnego dostępu na Steam pod koniec 2025 roku. Ghost Ship Games planuje intensywnie rozwijać Rogue Core przez 18–24 miesięcy od premiery w ramach Steam Early Access.

Źródło: GG Deals