Indyk o zbieraniu dusz zbiera świetne oceny. „Niespodzianka roku” [WIDEO]

Hack’n’slash Death’s Door, który po cichu zadebiutował kilka dni temu, okazał się dużym hitem. Średnia jego ocen wynosi obecnie ponad 80 procent.

20 lipca miała miejsce premiera niepozornego indyka Death’s Door. Debiut tego hack’n’slasha raczej nie odbiłby się szerokim echem w mediach, gdyby nie to, że zbiera on niezwykle przychylne opinie krytyków.

Obecnie średnia ocen dzieła Acid Nerve w serwisie Metacritic.com wynosi 86 procent (na podstawie 34 recenzji). Gracze wystawili produkcji 7,5. Jako największe atuty tytułu dziennikarze wskazują artystyczną oprawę wideo, design poziomów oraz zbalansowany i przemyślany gameplay. Jeśli chodzi o grafikę, to istotnie wygląda to ciekawie. Zresztą sami zobaczcie – poniżej publikujemy gameplay.

Redaktor serwisu Shacknews.com, który wystawił grze 9/10, zachwyca się też fabułą. Z kolei hiszpański IGN.com (8/10) nazywa tytuł jedną z największych niezależnych niespodzianek tego roku.

W Death’s Door wcielamy się w postać Kruka, który trudni się codziennym zbieraniem dusz. Czasem ktoś kradnie duszę i trzeba się nieco wysilić, by ją wyswobodzić. Pomocne okazują się narzędzia do walki wręcz, łuk oraz magia. Gra jest dostępna na PC i Xboksie One oraz Xboksie Series X/S.