Szybki dostęp do kopii recenzenckich gier to dobry zwiastun. Tak jest również w przypadku Death Stranding 2, którego recenzje pojawią się na kilka dni przed premierą. Szykuje się murowany hit na PS5.

Już niedługo recenzje Death Stranding 2

Niecałe trzy tygodnie przed premierą, Death Stranding 2: On The Beach trafiło do rąk dziennikarzy na całym świecie. Sony rozesłało recenzenckie kody z dużym wyprzedzeniem, co w branży zwykle oznacza jedno: pełne zaufanie do gry i wiara w jej siłę rażenia. Czyżby Kojima i spółka byli aż tak pewni, że mają w rękach coś wyjątkowego?

Nie mówimy tu o krótkim demie ani zamkniętej wersji testowej. Dziennikarze dostali pełny dostęp do całej gry, a z zapowiedzi wynika, że Death Stranding 2 może być równie obszerne i narracyjnie gęste co pierwsza część. Sony daje więc mediom dużo czasu, by przejść całą historię i spokojnie przygotować rzetelne recenzje. I wiemy już, kiedy je przeczytamy: recenzje Death Stranding 2 pojawią się 23 czerwca o 14:00, czyli dokładnie dzień przed startem Wczesnego Dostępu. To nie przypadek — Sony ewidentnie chce, by gracze zdążyli się zapoznać z ocenami i opiniami zanim klikną „kup teraz”.

Pierwsze Death Stranding podzieliło graczy. Dla jednych było arcydziełem o samotności i ludzkich więziach. Dla innych — „symulatorem kuriera z reklamą paczkomatów”. Ale jedno trzeba oddać Hideo Kojimie: robi rzeczy po swojemu, bez kompromisów. I wygląda na to, że z On The Beach będzie podobnie — tylko na większą skalę, z mocniejszym naciskiem na relacje i emocje w postapokaliptycznym świecie.

Death Stranding 2 reviews will be live on June 23 at 8AM ET#DeathStranding2 #PS5 pic.twitter.com/x0TkPoo5Yj — Shinobi602 (@shinobi602) June 2, 2025

Tytuł ma być też jedną z najważniejszych premier Sony na PS5 w 2025 roku, co jeszcze bardziej podkręca oczekiwania. Z przecieków i materiałów wynika, że czeka nas historia pełna symboliki, eksperymentów i — jak to u Kojimy — momentów, które albo pokochasz, albo uznasz za kompletnie odjechane.

