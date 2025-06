Death Stranding 2: On the Beach to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier roku 2025 – i jak się okazuje, nie tylko pod względem fabuły czy skali. Najnowszy przeciek zdradza, ile miejsca gra zajmie na PlayStation 5. Odpowiedź? Sporo.

Tyle waży Death Stranding 2

Według źródła, które twierdzi, że ma już recenzencką wersję gry, Death Stranding 2 będzie jednym z największych tytułów pod względem rozmiaru na PS5. Dla porównania – pierwszy Death Stranding przy premierze ważył 44,75 GB, a rozszerzony Director’s Cut: 63,91 GB. Skok jest więc ogromny, co tylko potwierdza, że Hideo Kojima naprawdę nie zna pojęcia „ograniczenia”. Z jednej strony to ekscytujące – możemy spodziewać się ogromnych lokacji, rozbudowanych systemów i sporej ilości zawartości. Z drugiej – jeśli masz dysk PS5 w standardzie, czyli te 667 GB do użytku, to… no cóż. Lepiej już teraz zastanowić się, co skasować.

Wyciek pojawił się tuż po ogłoszeniu terminów embargo i preloadu. Według źródeł, takich jak Genki_JPN, media otrzymały kody ponad trzy tygodnie przed premierą. Embargo na recenzje zostanie zniesione 23 czerwca o 16:00 (czasu PL). Wersję cyfrową będzie można pobierać dzień później – 24 czerwca, a pełna premiera nastąpi 26 czerwca 2025. Na ostatnią chwilę zapewne pojawi się też patch dnia zerowego.

Co ciekawe, Death Stranding 2 wcale nie miało być pełnoprawną kontynuacją. Sam Kojima przyznał w podcaście Koji Pro Radio, że początkowo myślał o czymś mniejszym – dodatku, może spin-offie. Ale jak to u Kojimy: pomysł się rozrósł, urósł w ambicjach i zmienił w coś znacznie większego. Fabuła zabierze nas m.in. do Meksyku i Australii, a świat wciąż zmaga się ze skutkami „Death Strandingu”. Warto dodać, że Kojima Productions dało prasie dostęp do aż 30 godzin gry jeszcze przed premierą. I co najważniejsze – pierwsze reakcje były naprawdę entuzjastyczne.

Źródło: twistedvoxel.com