Wizualna, prawdziwie next-genowa uczta. Gracze na PS5 i PS5 Pro mają dobrze

Death Stranding 2: On the Beach nie tylko spełnia oczekiwania, ale wręcz je przeskakuje z potężnym wykopem. Gra Kojimy zbiera najwyższe noty od krytyków, a teraz została też doceniona za kwestie techniczne i to nie przez byle kogo, tylko przez redakcję Digital Foundry.

Technologiczna perfekcja Death Stranding 2

Eksperci z Digital Foundry przetestowali Death Stranding 2 na PS5 oraz PS5 Pro i zgodnie stwierdzili, że to jedna z najlepiej wyglądających gier tej generacji. Na obu konsolach produkcja prezentuje się świetnie, ale to na mocniejszym modelu można wycisnąć z niej maksimum: czystszy obraz, więcej szczegółów w tle i 60 fpsów praktycznie bez strat jakości. Co ciekawe, różnice między trybem jakości i wydajności są tak minimalne, że spokojnie można grać płynnie bez obaw o oprawę wizualną.

Jeszcze lepiej wypadają czasy ładowania. Praktycznie nie istnieją. Gra dosłownie płynie, a dzięki wykorzystaniu silnika Decima osiąga poziom technicznej perfekcji. Wisienką na torcie jest oprawa dźwiękowa, którą nazwano „mistrzostwem brzmienia”.

To wszystko sprawia, że Death Stranding 2 nie tylko błyszczy fabularnie, ale też pokazuje, co potrafi nowa generacja sprzętu Sony. Na dzień pisania tego tekstu gra ma wynik 90/100 w serwisie Metacritic, oparty na ponad 90 recenzjach i wszystko wskazuje na to, że jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

