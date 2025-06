Czasem wystarczy jedna gra, by zatrzymać na chwilę cały świat branży. Tak właśnie stało się w dniu premiery Death Stranding 2: On the Beach, kiedy to deweloperzy, studia i gracze z całego świata zwrócili się w stronę Hideo Kojimy. Z uznaniem, gratulacjami i, przede wszystkim, wdzięcznością.

Owacje dla Death Stranding 2 od całej branży gier

Po latach ciszy, krypticznych zapowiedzi i zaledwie kilku enigmatycznych zwiastunach, najnowszy projekt wizjonera japońskiej sceny gier w końcu trafił w ręce graczy. I wygląda na to, że warto było czekać. Death Stranding 2 nie tylko zdobywa świetne recenzje – ono wywołuje emocje. I to te najważniejsze: zachwyt, zadumę, czasem nawet wzruszenie. Dla samego Kojimy to także wyjątkowy moment. Projekt, który przez lata rozwijał w cieniu pandemii i branżowych zawirowań, wreszcie ujrzał światło dzienne – i od razu rozpalił serca społeczności.

Wśród pierwszych, którzy pogratulowali Kojimie, znaleźli się twórcy z polskiego 11 bit studios. Autorzy This War of Mine i Frostpunka przygotowali symboliczną grafikę i słowa, które wybrzmiały jak hołd złożony artyście: „Od jednego mężczyzny w kombinezonie do drugiego: gratulacje z okazji premiery #DeathStranding2. Świat potrzebuje więcej historii o tym, co to znaczy chodzić samotnie, dźwigając ciężar ludzkości.” To nie tylko ukłon w stronę Kojimy – to również piękne odwołanie do wspólnych tematów poruszanych w obu grach: samotności, odpowiedzialności, człowieczeństwa.

Przyznacie, że grafika jest cudowna, prawda?

From one man in a suit to another: congrats to @HIDEO_KOJIMA_EN and @KojiPro2015_EN on the launch of #DeathStranding2 💜🫶



The world needs more stories about what it means to walk alone, carrying the weight of humanity #TheAlters pic.twitter.com/kc5eUQSWiJ — 11 bit studios | The Alters OUT NOW (@11bitstudios) June 26, 2025

Szczególne znaczenie miały również gratulacje od PlayStation Studios, które przez lata były blisko związane z Kojima Productions. Studio Guerrilla Games – odpowiedzialne za silnik Decima, na którym działa gra – napisało: „Ogromne gratulacje dla naszych przyjaciół z Kojima Productions z okazji premiery Death Stranding 2: On the Beach! To zaszczyt dzielić kreatywne więzi z tak wizjonerskim zespołem.”

PlayStation Studios celebrate the launch of Death Stranding 2.



• Guerrilla Games (creators of Decima Engine)

• Sucker Punch

• Sony Santa Monica

• Housemarque#DeathStranding2 pic.twitter.com/Wo9htqlchK — KAMI (@Okami13_) June 26, 2025

To pokazuje, jak ważną postacią jest dla branży Kojima, oraz jakim uznaniem cieszą się kolejne jego gry. Tym razem mistrz ponownie “dowiózł”, serwując nam niebywały popis artystycznego wizjonerstwa w świecie gier. W DS2 gra po prostu wszystko – koncepcja, fabuła, gra aktorska, grafika, czy… świetny stan techniczny.

