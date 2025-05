Status złoty w świecie gier oznacza, że tytuł został ukończony i można go w zasadzie tłoczyć i wydawać. A tak się składa, że to dotyczy nadchodzącego Death Stranding 2. Dobre wieści przekazał sam Hideo Kojima.

Death Stranding 2 gotowe i rusza do tłoczni

Hideo Kojima i jego studio Kojima Productions zakończyli prace nad jedną z najbardziej wyczekiwanych gier roku – Death Stranding 2: On the Beach. Tytuł oficjalnie “poszedł na złoto”, co oznacza, że jego podstawowa wersja (v1.0) została ukończona i przekazana do tłoczni przed premierą zaplanowaną na 26 czerwca na konsolę PlayStation 5.

W branży mówi się, że gra “poszła na złoto” – to moment, w którym twórcy kończą podstawową wersję tytułu i mogą ją przekazać do produkcji fizycznych kopii. Choć zespoły często pracują dalej, szykując aktualizacje na dzień premiery, to właśnie „złoto” oznacza, że gra jest naprawdę skończona. Na platformie X (dawniej Twitter) Kojima napisał krótko: „The journey begins soon” – „Podróż wkrótce się zacznie”. To jedno zdanie wystarczyło, by fani na całym świecie znów poczuli emocje. Ci, którzy kupią droższą wersję Digital Deluxe, będą mogli zagrać już 24 czerwca.

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH has gone gold 📀



The journey begins soon — just a little longer until June 26 👍



Pre-order the Digital Deluxe Edition for Early Access from June 24!https://t.co/xjZu6R2g9b#DeathStranding2 #PS5 pic.twitter.com/q5Xju2O7I3 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) May 9, 2025

W tym tygodniu pojawiły się pierwsze wrażenia dziennikarzy, którzy mieli okazję przetestować grę przed premierą. Opinie? Bardzo pozytywne. Recenzenci chwalą większy rozmach, dopracowaną mechanikę i niesamowitą oprawę wizualną, która wyciska maksimum z silnika Decima, znanego choćby z Horizon Zero Dawn. A to wszystko przy fabule, która – jak się mówi – może zająć graczom nawet 75 godzin. To spora podróż, nawet jak na standardy Kojimy.

Czy Death Stranding 2 przeskoczy poprzeczkę, którą sam sobie postawił? Czas pokaże, ale jedno jest pewne: emocje sięgają zenitu. Sam nie mogę doczekać się tej premiery. Gra na pewno będzie szalenie dziwna, a przy tym i wciągająca.

Źródło: Twitter