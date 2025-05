Death Stranding 2 może być o wiele dłuższe od “jedynki”. Czas robi wrażenie

Death Stranding 2: On the Beach może pochłonąć nawet 75 godzin, zanim zobaczymy napisy końcowe. Wygląda na to, że Kojima stawia na jeszcze bardziej rozbudowaną historię niż w pierwszej części gry.

Kiedy Hideo Kojima tworzy nową grę, jedno jest pewne – będzie długo, klimatycznie i niezwykle szczegółowo. Pierwsze informacje od graczy i dziennikarzy testujących Death Stranding 2 mówią, że przejście około 40% gry zajęło im aż 30 godzin. Jeśli ten trend się utrzyma, to finalnie na całość rozgrywki trzeba będzie poświęcić nawet ponad 70 godzin.

Death Stranding 2 zajmie duuuuużo czasu

Fakt, że sequel może być niemal dwa razy dłuższy od oryginału, robi spore wrażenie. Dla przypomnienia – pierwsze Death Stranding oferowało około 40 godzin podstawowej rozgrywki. Teraz wygląda na to, że twórcy znacznie poszerzyli fabułę oraz dodali sporo nowych mechanik, które jeszcze bardziej wciągną graczy w świat postapokaliptycznej Ameryki.

Oczywiście, czas potrzebny na ukończenie gry może się różnić. Wszystko zależy od tego, czy gracze postawią tylko na główną historię, czy dadzą się wciągnąć w liczne zadania poboczne. Jak znamy Kojimę, pobocznych aktywności na pewno nie zabraknie, co dodatkowo wydłuży czas spędzony z Death Stranding 2. Ponadto to tylko spekulacje, a nie oficjalnie obietnice deweloperów. Niemniej gra akcji o skali naprawdę dużego RPG-a brzmi jak coś sensownego. W końcu za projekt i reżyserię odpowiada tu Kojima.

Trzeba przyznać, że fani Kojimy mają na co czekać. DS2: On the Beach to nie tylko ogromny świat, ale także bardziej złożona narracja, rozbudowane relacje między postaciami i nowa, jeszcze bardziej intrygująca historia. Jeśli pierwsze opinie się potwierdzą, dostaniemy produkcję, która pochłonie graczy na długie godziny. Tytuł zadebiutuje tylko na PS5 już 26 czerwca 2025 roku.

Źródło: Tech4Gamers