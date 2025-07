Nadchodzi psychologiczny horror, który warto obserwować. Mamy datę premiery

Nadchodzi nowy projekt zespołu Surgent Studios, twórców Tales of Kenzera: ZAU. Psychologiczny horror Dead Take otrzymał datę premiery.

Dead Take to nowa gra od zespołu Surgent Studios, czyli twórców Tales of Kenzera: ZAU. Psychologiczny horror otrzymał wreszcie datę premiery. Deweloperzy ujawnili również pełną obsadę, w której znajdziemy między innymi ulubieńców graczy znanych z Baldur’s Gate III czy Clair Obscur: Expedition 33.

Dead Take z datą premiery. Nowy psychologiczny horror

Produkcja zostanie wydana przez Pocketpair Publishing. Dostępna będzie wyłącznie na komputerach osobistych na platformach Steam oraz Epic Games Store. Twórcy tym razem postawili na bardzo duszną atmosferę, mroczne tajemnice oraz tematykę związaną z zakulisowym światem brutalnego show-biznesu.

Głównym bohaterem produkcji jest Chase Lowry, którego zagra Neil Newbon, znany przede wszystkim z roli Astariona w Baldur’s Gate III. Chase jest aktorem, który poszukuje swojego przyjaciela Vinny’ego Monroe’a (Ben Starr). Ten zaginął bowiem po ekskluzywnym przyjęciu w hollywoodzkiej willi.

Gra łączy eksplorację, zagadki przypominające escape roomy oraz montaż odnalezionych nagrań wideo. Historia została zainspirowana osobistymi doświadczeniami reżysera Abubakara Salima i przedstawia świat pełen fałszu, ambicji oraz wewnętrznych demonów.

Dead Take przyciąga także obsadą. Oprócz ról głównych (Neil Newbon, Resident Evil Village, Baldur’s Gate III; Ben Starr, Final Fantasy XVI), mamy także Jane Perry (Baldur’s Gate III) i Alanah Pearce (Cyberpunk 2077). W gościnnych występach pojawią się Sam Lake (Alan Wake II, Max Payne), Laura Bailey (The Last of Us: Part II), Matthew Mercer (Final Fantasy VII: Rebirth), Travis Willingham (Marvel Rivals) oraz CDawgVA (Honkai: Star Rail). Według Salima wszyscy aktorzy doskonale rozumieją presję świata, który gra przedstawia.

Produkcja ma zadebiutować 31 lipca 2025 roku.

