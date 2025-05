Uwielbiane Days of Play powracają w 2025 roku. Niebawem ukochana akcja graczy PlayStation

Wielkie promocje, przeceny na gry, abonament PS Plus czy sprzęt — to wszystko w ramach PlayStation Days of Play 2025. Kiedy wróci uwielbiana akcja?

Kiedy wrócą PlayStation Days of Play 2025?

PlayStation szykuje się do odpalenia jednej z największych promocji w roku — Days of Play 2025. Choć oficjalna data startu nie została jeszcze ogłoszona, wszystko wskazuje na to, że wydarzenie ruszy w tygodniu rozpoczynającym się 26 maja. To coroczna akcja, która przyciąga graczy z całego świata, oferując zniżki na gry, sprzęt i akcesoria. W poprzednich latach promocje obejmowały także subskrypcję PlayStation Plus, więc istnieje duża szansa, że i tym razem zobaczymy atrakcyjne oferty na tę usługę.

Tradycyjnie Days of Play to nie tylko okazja do uzupełnienia biblioteki gier, ale także szansa na zakup sprzętu w niższych cenach. W ubiegłym roku mogliście zgarnąć przecenione konsole czy kontrolery DualSense. Jeśli Sony utrzyma ten trend, gracze mogą spodziewać się podobnych lub nawet lepszych ofert w tym roku. A przynajmniej na to mamy nadzieję, biorąc pod uwagę wszechobecne podwyżki cen gier, abonamentów czy sprzętu.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że strona internetowa Days of Play została już zaktualizowana, co sugeruje, że przygotowania do wydarzenia są w toku. Chociaż obecnie wyświetla jeszcze informacje z poprzedniej edycji, to pojawienie się nowego tytułu w wynikach wyszukiwania wskazuje na nadchodzące zmiany.

Źródło: PlayStation Lifestyle