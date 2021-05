Days Gone 2 z zawrotną ilością podpisów pod petycją. Sony, fani do Ciebie wołają o sequel!

Jeden z twórców pierwszej odsłony Days Gone podziękował fanom gry za ogromną ilość podpisów pod listem otwartym skierowany do Sony. Inicjatywa ma za zadanie zmienić decyzję właściciela marki PlayStation, by kontynuacja produkcji otrzymała zielone światło.

W ostatnim czasie sporo się mówi na temat anulowania sequela Days Gone. Dla przypomnienia Sony Bend nie otrzymało zgody na następcy gry, ponieważ według opinii PlayStation to się po prostu nie opłacało. Wywołało to ogromne oburzenie wśród graczy. Nie trzeba było długo czekać, aby w internecie powstała stosowna petycja.

Nie minęło sporo czasu, a pierwszy próg został bardzo szybko osiągnięty. Po rychłym uzbieraniu 10 tysięcy deklaracji wynik w dalszym ciągu rósł. Jak widać, nadzieja na powstanie kontynuacji nie umarła nawet, kiedy to została ona oficjalnie odrzucona.

Całemu wydarzeniu przyglądają się bacznie twórcy. Jeff Ross, który pracował nad Days Gone, pod koniec ubiegłego miesiąca poprosił o wsparcie petycji poprzez jej udostępnianie. Dzięki temu została przebita kolejna bariera i obecnie już ponad 100 tysięcy osób złożyło swoje podpisy.

Petition just reached 100k. Days Gone fans are the best fans!https://t.co/5Upo30wSv6 https://t.co/HuO5VRI759 — Jeff Ross (@JakeRocket) May 4, 2021

Bez wątpienia Sony wie o całej sprawie i nie zdziwię się, jeżeli w kolejnych miesiącach usłyszymy o pozytywnych wieściach w temacie powstania kontynuacji. Obecnie jednak studio odpowiedzialne za grę przygotowuje jej port, który już 18 maja wyląduje na wirtualnych półkach Steama. Czy zobaczymy kiedyś sequel? Czas pokaże, jednakże moim zdaniem jest szansa, że na kolejnym pokazie PlayStation usłyszymy o dobrych wieściach

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.