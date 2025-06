Zawsze marzyłeś o tym, żeby rzucić wszystko i ruszyć ciężarówką przez australijskie bezdroża? Teraz możesz to zrobić — bez paszportu i… bez portfela. Na Steam właśnie trafiła nowa darmowa gra na PC: Truck World: Australia – First Haul. To dobra okazja, by przetestować ten świetnie wyglądający tytuł.

Darmowa gra i Twoja pierwsza trasa w sercu Australii

W Truck World: Australia – First Haul wcielasz się w kierowcę ciężarówki, który musi dostarczyć ładunek przez jedne z najbardziej niegościnnych terenów na świecie. Brzmi prosto? Dodaj do tego burzę piaskową, błotniste szlaki i paraliżujące upały, a dostaniesz coś więcej niż tylko zwykły symulator jazdy. To darmowa gra do pobrania, ale wygląda i działa jak coś znacznie większego: nowoczesna fizyka, realistyczna grafika i pełna kontrola nad każdym etapem dostawy — od prowadzenia pojazdu, po ręczne zabezpieczanie ładunku i operowanie przyczepami.

Australijski Outback to coś więcej niż tylko krajobraz — to żyjący świat. W trakcie rozgrywki nie tylko pokonujesz kolejne kilometry, ale też pomagasz lokalnym społecznościom, dostarczając im niezbędne towary. Twoje działania mają realny wpływ na otoczenie, a gra zachęca, byś poczuł się częścią tej odległej krainy. Efekty pogodowe? Burze piaskowe, które rzucają twoją ciężarówką na boki i całkowicie ograniczają widoczność. Trasy? Od autostrad po zdradliwe drogi pełne błota i niespodzianek. A zachody słońca? Takie, że na chwilę zapominasz, że to wciąż tylko ekran komputera.

Gra jest do pobrania pod poniższym linkiem:

Zobacz też: 007 First Light oficjalnie! James Bond powraca do świata gier wideo

Truck World: Australia – First Haul to darmowa gra na PC dostępna na Steamie, która służy jako wprowadzenie do większego projektu. Twórcy podkreślają, że gra będzie rozwijana wspólnie ze społecznością — i zachęcają graczy do dzielenia się opiniami oraz pomysłami.

Źródło: Steam