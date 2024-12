Prawie jak Balatro — to darmowa gra na Steam. Odbierz teraz, zanim trzeba będzie płacić

Darmowa gra na Steam do odebrania już teraz

Graliście w Balatro? To ciekawa gra karciana z niesamowitym twistem, która jest wymieniana wśród kandydatów do tytułu gry 2024 roku. To mocne wyróżnienie, ale… Co powiecie na pogranie w karciankę bez opłat? Może to nie to samo, ale i tak warto. A tak się składa, że dostępna jest darmowa gra na Steam, w której karty odgrywają główną rolę. Chodzi o Deities Flush, w której będziecie tworzyć własne talie i toczyć ciekawe boje z przeciwnikami. Wygrywasz — idziesz dalej. A zwycięstwo jest tym bardziej prawdopodobne, im mocniejszą talię zbierzecie. Silniejsze zestawy są oczywiście trudniejsze do skompletowania.

W grze nie brakuje specjalnych umiejętności (np. Karta Boga), czy systemu decyzji. Od nas zależy, które karty wymienimy. Czy akcja będzie warta zachodu? To okaże się już podczas zabawy.

Grę możecie odebrać bez opłat bezpośrednio na Steam — bez kluczyków i korzystania z innych stron:

Grę warto odebrać już teraz, póki jest dostępna bezpłatnie. Już niedługo, bo od 1 stycznia 2025 roku za Deities Flush trzeba będzie zapłacić. Póki jest dostępna za free możecie ją przypisać do swojego konta na zawsze.

Źródło: Steam