Fanowska kontynuacja Dark Souls ma datę premiery i nowy trailer

Dark Souls: Nightfall zadebiutuje 21 grudnia 2021. Informację o dacie debiutu twórcy modyfikacji ubogacili o nowy trailer.

Pod koniec 2020 zespół fanów Dark Souls zapowiedział projekt o nazwie Nightfall – modyfikację do pierwszej odsłony cyklu, którą określano jako fanowską kontynuację gry. Teraz modderzy poinformowali o dacie premiery ich dzieła. Nightfall trafić do graczy pod koniec roku, a konkretnie 21 grudnia.

Na czele zespołu pracującego nad produkcją stoi Grimrukh – projektant gier, który odpowiada za wcześniejsze mody do Dark Souls, takie jak Daughters of Ash i Roguelike Souls. Powstająca obecnie modyfikacja to przede wszystkim nowa historia, bohaterowie, mapa i bronie. Twórcy zadbali również o odświeżenie systemu walki i dodanie kolejnych starć z bossami.

Do wiadomości o dacie debiutu dodano krótki filmik. Nie wygląda to przesadnie efektownie. Niemniej fani serii na pewno docenią pracę zespołu, który próbuje tchnąć nowe życie do wiekowej produkcji.

Na koniec jeszcze jedna rzecz: do uruchomienia Nightfall konieczne będzie posiadanie Dark Souls: Remastered. Twórcy przyznali, że początkowo chcieli dostosować swoje dzieło także do starszej wersji gry, a konkretnie Prepare to Die Edition. Niestety plany nie zostały zrealizowane, bo edycja okazała się być zbyt ograniczona, by udźwignąć rozmach projektu.