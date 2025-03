Weteran Call of Duty otworzył nowe studio first-party PlayStation

Dobra, dobra – żartuję przecież! Mimo wszystko patrząc na doświadczenie Blundella, nie zdziwiłbym się, gdyby jego nowe studio pracował właśnie nad grą-usługą dla Sony.

Dark Outlaw Games to nowe studio PlayStation

W niedawnym odcinku podcastu Jeffa Gerstmanna Jason Blundell w dość zaskakujący sposób odpowiedział na pytanie dotyczące tego, nad czym obecnie pracuje. Wyjaśnił, że w ostatnim czasie „działał w cieniu”, ale miał okazję otworzyć nowe studio first-party dla PlayStation. Teraz będzie działał pod egidą Dark Outlaw Games. Co ciekawe, Blundell po odejściu z Treyarch i Activision założył Deviation Games, także jako część studiów japońskiego wydawcy. Problem w tym, że zespół został zamknięty nim zdążył wydać pierwszy tytuł.

Miałem niesamowitą okazję stworzyć nowe studio w ramach PlayStation Studios dla Sony. Studio nazywa się Dark Outlaw. Pracujemy w cieniu już od jakiegoś czasu. Kiedy będziemy gotowi, by coś ogłosić, wyjdziemy na światło dzienne. To ogromny zaszczyt móc zrobić to wspólnie z Sony jako nowe studio first-party. Sony nie otwiera takich studiów zbyt często, więc możliwość dołączenia do tego grona jest dla mnie naprawdę wyróżnieniem. – informuje twórca

Wygląda więc na to, że na razie nie dowiemy się, czym dokładnie zajmuje się weteran marki Call of Duty. W przeszłości pracował przede wszystkim na trybami Zombie dla gier od Treyarch. To doświadczenie sugeruje, że i tym razem odpowiadać może za FPS-a, zapewne z nastawieniem na komponent multiplayer. Nowa gra-usługa Sony? Niewykluczone.

