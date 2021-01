CD Projekt opublikował oficjalny zestaw narzędzi dla moderów Cyberpunk 2077. Chętni gracze mogą zając się produkcją autorskich rozszerzeń.

Cyberpunk zadebiutował już ponad miesiąc temu i przyjął się dość średnio. Po jednej stronie barykady mamy graczy, którzy nie są w stanie zagłębić się w Night City przez obecne w grze błędy i kiepską optymalizację, a po drugiej osoby, którym bugi są niestraszne i bawią się nieźle lub nawet bardzo dobrze.

Mało która gra tak bardzo podzieliła graczy i trudno się temu dziwić. Mimo wszystko CD Projekt zabrał się już za poprawę tytułu (osiągając bardzo różne rezultaty) i w międzyczasie przygotowuje darmowe DLC.

Co ciekawe, do Cyberpunka 2077 trafiły oficjalne narzędzia moderskie. Redzi nie ogłosili tego w żaden sposób, ale odpowiednie pliki pojawiły się na stronie gry. Znajdziecie je w tym miejscu.

Lista dostępnych w dniu publikacji artykułu narzędzi

Warto jednak wspomnieć, że nie jest to cały komplet niezbędnych narzędzi. CD Projekt zapowiedział jednak, że będą one aktualizowane wraz z grą, więc jeśli pracujecie nad własnymi modyfikacjami i potrzebujecie więcej zasobów, to za jakiś czas powinny one zostać udostępnione. Nie poznaliśmy żadnej konkretnej daty czy nawet przewidywanego terminu wrzucenia ich na stronę.

Nie oznacza to jednak, że mody już nie powstają. W naszym artykule znajdziecie zbiór kilku bardzo ciekawych modyfikacji, które mogą się Wam przydać.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.