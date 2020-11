Cyberpunk 2077 – Sony anuluje pre-order osobom, które nie kupiły gry

Sony wysyła graczom powiadomienia o możliwości anulowania zamówienia na Cyberpunk 2077. Sprawa dotyczy osób, które nie kupiły gry.

Ogromny chaos wokół premiery nowej gry CD PROJEKT RED nie służy nikomu, w tym wydawcom. Wiele sklepów boryka się ze zmianą dat premiery Cyberpunka, a niektórzy gracze decydują się na anulowanie zamówień przedpremierowych.

Liczne nieporozumienia prowadzą nawet do dość abstrakcyjnych błędów. Użytkownicy PlayStation 4 donoszą, że Sony wysłało im powiadomienia o możliwości anulowania pre-orderu na Cyberpunk 2077. Problem w tym, że rzeczeni gracze nie kupili gry.

Oczywiście przyczyną takiego stanu rzeczy jest błąd wydawcy, jednak sprawa jest całkiem zabawna i ciekawe, czy zgłoszenie się o zwrot pieniędzy za zamówienie w takim przypadku zagwarantuje użytkownikom dodatkowe środki na koncie PSN.

To raczej wątpliwe, ale nikt do tej pory nie określił, czy prośba o zwrot gotówki zaowocuje jakimikolwiek konsekwencjami. Tak czy inaczej, ta sytuacja pięknie obrazuje to, jakie zamieszanie powoduje zbliżająca się premiera nowej gry CD PROJEKT RED. Ciągłe przekładanie daty wydania tytułu mąci nie tylko w planach i oczekiwaniach graczy, ale najwyraźniej też samych sprzedawców.

Cyberpunk 2077 powinien trafić w ręce graczy 10 grudnia. Gra pojawi się na PC, PlayStation 4 i Xbox One, a także PS5 i Xbox Series w ramach kompatybilności wstecznej.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.